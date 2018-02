Horb a. N. Josef Nadj macht die Hängung zur Streichung

Horb. Denn: Bildhauer Josef Nadj ist gerade dabei, die Sockel für seine Skulpturen mit weißer Wandfarbe und der Farbrolle zu streichen. Nadj: "Das ist so am besten! Wenn man die Sockel verpackt, kann man sie zum Transport nicht richtig anpacken. Deshalb male ich sie jedes Mal einfach frisch an."

Künstlerkollege Albrecht A. Bopp: "Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich – hm. Aber so ist es wirklich am Bequemsten zu lösen."

Das gute für alle Nadj-Fans: Seine Skulpturen hat er extra für die Ausstellung "Jahreszeiten" zum 25. Jubiläum des Kunstvereins "wohnzimmerkompatibel" gemacht. Beispielsweise seine Statue "Genesis III". Hier jetzt 1,10 Meter mal 1,20 Meter. Nadj: "Die ist im Maßstab 1:5 verkleinert. Das große Original wollte ich schon 2012 hier in den Räumen zeigen. Aber die ist so groß und schwer –­ die habe ich einfach nicht hier hineinbekommen. Deshalb habe ich sie in eine handhabbare Form gebracht. Skulpturen brauchen Raum –­ und so im kleinen Format haben sie auch im normalen Wohnumfeld Platz. Im Sommer geht es wieder mit den großen Werken los – in Rechberghausen mache ich eine große Arbeit mit 3,50 Meter Durchmesser."