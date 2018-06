Horb a. N. Jeder ist "an seinem Platz, in seiner Stimme" wichtig

Die Vorsitzende Jutta Wehle begrüßte die anwesenden Chormitglieder, die momentane Dirigentin, Carolin Andres, sowie Gemeindereferentin Manuela Knopp. Jutta Wehle betonte, dass die Begleitung von Mitbürgern auf ihrem letzten Weg und die Mitgestaltung von Feiertagen im Kirchenjahr mit Arbeit verbunden, gleichzeitig aber auch entspannend und befreiend ist – ein Ausgleich für die Seele. Sie hob hervor, dass jeder einzelne Chorsänger "an seinem Platz, in seiner Stimme" wichtig ist. Neben diesen alljährlichen Chortätigkeiten gab es auch im vergangenen Jahr Highlights, die zusätzliche Proben erforderten. Manches Mal wurden sie als lästiges Arbeiten empfunden, am Ende eines erfolgreichen Auftritts aber waren alle mit Stolz erfüllt. Für Wehle sind Herausforderungen wichtig, denn ohne sie würde das Chorleben so "dahinplätschern".

Nach den Begrüßungsworten ging es weiter mit dem Bericht des Schriftführers, den Wehle in Vertretung des erkrankten Schriftführers übernahm. Es gab im vergangenen Jahr mehrere Ausschusssitzungen, einige davon im Anschluss an die Chorprobe. Im Juli fand ein Konzert mit dem Charter Choir aus Cambridge mit seinen 25 Sängerinnen und Sängern statt, was ein voller Erfolg war. Es war sogar die Rede von "Kathedralklängen in der Dorfkirche".

Statt einen Ausflug zu veranstalten, traf man sich im selben Monat bei einer gemütlichen Einkehr im Vogtsmichelhof. Im November nahm der Chor bei der Feier des 150-jährigen Bestehens des Cäcilienverbandes im Rottenburger Dom teil, was einen bleibenden Eindruck hinterließ.