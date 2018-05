Horb a. N. "Jauchzaa" bringen Sonne in die Herzen der Zuhörer

Hans Dreher hatte die drei "Jauchzaaa" empfohlen, so eine Information am Rande der Veranstaltung. "Der kennt uns auch vom ›Quintett Wenzelstein‹, das sich ganz der Oberkra iner-Musik von Slavko Avsenik verschrieben hat und von der "Plettenberger Stammtischmusik", die immerhin den vierten Platz beim SWR-Wettbewerb "Blechmusik" gewonnen hat" erklärte Jens Neher.

Mit Marsch, Polka und Walzer aus dem Oberkrainer-Repertoire, aber auch mit Uralt-Hits wie "Eine neue Liebe" von Jürgen Markus oder "Über den Wolken" von Reinhard Mey sorgten sie für Stimmung. Irgendwie lustig dieser Mix, vor allem wenn man weiß, was gerade Reinhard Mey vom Volksmusik-Boom hält. "Das hat weder etwas mit Volk, noch mit Musik zu tun" stellte der kritische Barde einst fest.

Aber so genau nahmen es weder Musiker noch Zuhörer. Jeder Jauchzer und Jodler wurde genauso beklatscht wie die Songs aus dem Nachbarland Österreich oder die Schnulzen vergangener Tage, bei denen man so schön in Erinnerung schwelgen konnte.

"Wettergott" Petrus scheint es auch gefallen zu haben. Gegen Ende des "Musikcocktails" schien wieder die Sonne. Die "Jauchzaaa" brachten Sonne übers Freibadgelände und in die Herzen der Zuhörer.