Horb a. N. Ja zu Urnengräbern

Auf dem Friedhof in Ahldorf gibt es noch keine Urnenrasengräber. Die Öffnung der Friedhofsmauer an der Leichenhalle mit einer Durchgangsgröße von etwa einem Meter wurde im Jahr 2017 dem Bauhof in Auftrag gegeben, bis jetzt aber noch nicht durchgeführt. Einstimmig sprach sich der Ortschaftsrat für die Einrichtung von Urnenrasengräbern auf dem Ahldorfer Friedhof aus. Anja Schneider, beim Fachbereich 5 zuständig für Friedhofsangelegenheiten, erläuterte die Vorschriften für die Gestaltung und Anlagen der Urnengräber. Hier wird von der Stadt eine durchgehende Rasenfläche angelegt, die zusammen mit den allgemeinen Grünanlagen des Friedhofs gepflegt wird. Die Fläche wird vom Bauhof eingeebnet und er übliche Friedhofsrasen eingesät. Erlaubt sind nur bodenbündig verlegte, bruchsichere Platten mit einer maximalen Größe von 30 mal 40 Zentimeter für Einzelgräber. Nur in Ausnahmefällen sind für Wahlgräber Platten mit einer Größe von 40 mal 60 Zentimeter möglich. Pflanzungen, Schalen und sonstige Grabdekorationen sind nicht gestattet. Das Mähen muss gewährleistet sein. Als Lage schlug Schneider einen Platz vor, wenn man von der Halle aus reinkommt. Die Urnenrasengräber sind besonders dann eine Hilfe, wenn Angehörige, aus welchem Grund auch immer, nicht die Möglichkeit haben, das Grab zu pflegen.