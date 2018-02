Horb a. N. Italienische Köstlichkeiten warten auf Kunden

Die "Fattoria La Vialla" ist eigentlich ein Bio-Bauernhof in Castiglioni Fibocchi bei Arezzo. Auf 1400 Hektar wird hier Wein, Olivenöl, Pecorino Soßen sowie Pasta, Honig und Essig hergestellt. Das Vermarktungskonzept: In Italien gibts die Waren natürlich auf dem Bauernhof. In Deutschland online und in sogenannten Speisekammern. Die erste gibt es in Frankfurt. Und die zweite bald in Horb.