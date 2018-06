Horb a. N. Isidor David wollte nicht zurück nach Hause

Anfang Februar 1945 verbreitete sich in Theresienstadt die Nachricht wie ein Lauffeuer, dass ein Transport von 1200 ausgewählten Häftlingen in die Schweiz geplant war. Nicht alle Männer und Frauen, die auf der Transportliste standen, wollten mitkommen, denn sie fürchteten ein Täuschungsmanöver der Lagerleitung und als Ziel des Transports ein Vernichtungslager. Tatsächlich aber waren von amerikanischen Hilfsorganisationen im Januar 1945 für fünf Millionen Schweizer Franken 1200 Häftlinge von Heinrich Himmler freigekauft worden. Der Reichsführer der SS wollte sich angesichts der absehbaren Niederlage NS-Deutschlands mit den Alliierten gut stellen. Der Mittelsmann bei diesem Menschenhandel war der Schweizer Alt-Bundesrat Jean-Marie Musy, der gute Beziehungen zur NS-Führung hatte. Das Geschäft mit Heinrich Himmler wurde bei einem Geheimtreffen im Hotel Post in Wildbad ausgehandelt.

Für den Transport gab es strenge Auswahlkriterien. Menschen, deren Angehörige in Theresienstadt gestorben oder von dort in die Todeslager deportiert worden waren, sollten nicht mitkommen dürfen. Man wollte verhindern, dass die tatsächlichen Lebens- und Sterbebedingungen aus dem "Vorzeigelager", dem "Altersghetto Theresienstadt" an die Öffentlichkeit drangen. Wie Isidor David gelang es noch anderen, trotzdem auf die rettende Liste zu kommen. Die Reisenden verließen am 5. Februar 1945 mit einem Personenschnellzug Theresienstadt. Zwei Tage später kamen sie in Konstanz an die Schweizer Grenze, wo ihre SS-Bewacher den Zug verließen. Sie wurden von der Kreuzlinger Bevölkerung mit großer Herzlichkeit und Lebensmittelgaben empfangen und fuhren mit der Schweizerischen Eisenbahn weiter nach St. Gallen.

Beim Gang durch die Ausstellung werden die Parallelen zur heutigen fragilen Situation der Flüchtlinge in Europa und auf der ganzen Welt schmerzhaft deutlich

M an brachte sie zunächst für wenige Tage in einem Schulhaus unter, das freigeräumt worden war. Sie wurden registriert und ärztlich untersucht, ein Passbild wurde angefertigt, und dort entschied sich auch ihre weitere Unterbringung in der Schweiz, meist in alten, leer stehenden Hotels, die zu Flüchtlingslagern umfunktioniert worden waren. Der Schweizer Fotograf Walter Scheiwiller erhielt den Auftrag, die Geretteten in ihren Unterkünften und Gemeinschaftsräumen zu fotografieren. Seine Schwarzweiß-Fotos sind die eindrucksvollsten Dokumente dieser Rettungsaktion.

Das Schulhaus "Hadwig" in St. Gallen gehört heute zur Pädagogischen Hochschule. Im Jahr 2015, achtzig Jahre nach der Ankunft der Geflohenen, war dort die Ausstellung "Flüchtlinge im Hadwig" zu sehen, die zwei Professoren der Fachstelle Demokratie und Menschenrechte, Johannes Gunzenreiner und Thomas Metzger, mit ihren Studentinnen und Studenten erarbeitet hatten.

Die neue Ausstellung "Flüchtiges Glück" im Museum Jüdischer Betsaal Horb stützt sich in wesentlichen Teilen auf diese Arbeit. Fotos, Texte, Filme und Dokumente wurden von den Schweizer Ausstellungsmachern, dem Stadtarchiv St. Gallen und dem Schweizerischen Bundesarchiv zur Verfügung gestellt.

In Text- und Bildtafeln wird nicht nur der Verlauf der Befreiungsaktion dargestellt, sondern auch die Schicksale einiger der Befreiten. Sie sollten nicht in der Schweiz bleiben, sondern waren nur übergangsweise geduldet und mussten sich um eine Ausreisemöglichkeit in Drittländer bemühen, was oft mit großen Schwierigkeiten verbunden war. Einige der Geretteten kehrten schließlich nach Deutschland zurück, weil sich alle anderen Möglichkeiten zerschlagen hatten. Der Rexinger Isidor David wollte zu seinen Kindern nach Amerika, aber er überlebte die Odyssee durch mehrere Schweizer Flüchtlingslager nicht lange. Er starb am 30. Dezember 1945 in einem Krankenhaus in Lugano.

Die Bilder des Fotografen Walter Scheiwiller sind im zweiten Teil der Ausstellung zu sehen. Die Porträts der Männer, Frauen und Kinder unmittelbar nach ihrer Rettung aus unmenschlichen und lebensbedrohlichen Verhältnissen sind anrührend. Beim Gang durch die Ausstellung werden die Parallelen zur heutigen fragilen Situation der Flüchtlinge in Europa und auf der ganzen Welt schmerzhaft deutlich.

Die Eröffnung der Ausstellung "Flüchtiges Glück" findet am Sonntag, 17. Juni, um 16 Uhr im Museum Jüdischer Betsaal Horb statt. Zur Einführung sprechen Johannes Gunzenreiner und Thomas Metzger, Professoren an der Pädagogischen Hochschule von St. Gallen.

Weitere Informationen: Öffnungszeiten: Jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Die Ausstellung läuft bis zum Sonntag, 14. Oktober.