Horb a. N. Irritationen um das dritte Geschlecht

Die ULH stört sich am Vorgehen der Stadt Horb und sieht dafür bisher keine Gesetzesgrundlage. "Die Verwaltung hat dies alleine so beschlossen, der Gemeinderat wurde weder gefragt noch informiert", erklärt Stadtrat Rodolfo Panetta. Hinter dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sehe die ULH "das Bestreben linksradikaler Kräfte, durch den Gebrauch einer bestimmten Sprache ›kulturelle Hegemonie‹ auszuüben", sagt Panetta.

In ihrem Antrag erklärt die Fraktion genauer: "Es ist unbestritten, dass aufgrund genetischer Unregelmäßigkeiten eine klare Zuordnung von Menschen zum männlichen oder weiblichen Geschlecht in sehr seltenen Fällen mit Schwierigkeiten verbunden ist." Dies werde von "Vertretern der sogenannten Gender-Lehre dazu missbraucht, ihre ideologische Weltsicht in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu stellen". Der Öffentlichkeit werde eine bestimmte Sprache aufgezwungen und somit wolle man Herrschaft ausüben und die Gesellschaft verändern, erklären Panetta, Hermann Walz und Martin Raible. Jedoch würde sich ein "wachsender Teil unserer Bürger" dagegen zur Wehr setzen.

Die Stadt Horb erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie durch den Städte- und Gemeindetag informiert worden sei. "Um Schaden in Form einer Klage von der Stadtverwaltung abzuhalten, handelt die Stadtverwaltung daher mittlerweile bei Stellenausschreibungen entsprechend", sagt Stadtsprecher Christian Volk. In der nächsten Gemeinderatssitzung werde man öffentlich über das Vorgehen informieren und so den Antrag der ULH beantworten.

Nicht nur die Stadt Horb hat bereits ihre Stellenausschreibungen angepasst. Auch beispielsweise die Städte Freudenstadt, Sulz und Rottenburg verwenden die Bezeichnung divers, ebenso wie die Gemeinde Empfingen. Die Stadt Haigerloch hat sich für ein "i" entschieden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart verwendet dagegen bislang nur männlich und weiblich als Zusatz.