Horb a. N. Iron Cobra betritt internationale Bühne

"Durch Karaoke und die ständigen Sängerwechsel haben wir viele Erfahrungen gesammelt", resümierte Ott in einem persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung. Das Talent und Können der Musiker erkannte auch Tourmanager Tobias Schödl (Chimperator), an den sich Lepore während eines Konzerts wandte.

Möglich wurde der Kontakt durch den Musikerkollegen Dennis Kleinrahm (Visdom), der mit Lepore zusammen einige Gigs absolvierte und ebenfalls für das Label Chimperator arbeitet. "Ich habe dem Manager eine überarbeitete Version des Songs ›Tropfen‹ zukommen lassen", verriet Lepore, dessen Hartnäckigkeit sich bezahlt machen sollte. "Ich habe ihn auf zwei weiteren Konzerten getroffen und nochmals auf uns aufmerksam gemacht", blieb Lepore beharrlich, was letzten Endes dazu führte, dass im April der nationale Künstler und dessen DJ KidSoFly der Musikprobe von Iron Cobra in Horb beiwohnten. Hierbei wurden fünf Tracks überarbeitet und anschließend eingespielt.

Das Arrangieren der Songs sei eine völlig neue Arbeitsweise, die auch einige Nächte der Musiker in Anspruch nahm. "Bis zwei Uhr nachts haben wir über Skype musikalisch einige Vorschläge erarbeitet", erinnert sich Lepore, der derzeit in Wiesbaden wohnt. Konkrete Vorgaben bekam die Band dabei zwar nicht, jedoch seien einige Änderungswünsche von Seiten des Rappers eingegangen. "Den Song ›Was du Liebe nennst‹ haben wir ihm zunächst als Akustik-Version präsentiert, was mittlerweile wieder neu arrangiert wurde", verriet Ott.

Am 1. Mai fand die Setup-Probe, die als Simulation für das Festival galt, im Club Wizemann in Stuttgart statt, wobei die Musiker insgesamt zwölf Stunden an Arbeit investierten. "Danach ist dein Hirn Brei", erinnerte sich Ott, der sich in einem wesentlichen Punkt mit seinen Kameraden einig war: "Nach den Festivals können wir zwei große Haken auf unserer Checklist machen", freute sich die Band. Auch die Tatsache, dass die Musiker zusammen mit Bausa als Co-Headliner am Freitagabend auf der "Alternastage" in der Eifel – zeitgleich mit "30 Seconds To Mars" und Stone Sour – spielen, sorgte für besonders große Vorfreude.

Ferner können sich die Musiker bei ihren Auftritten als Begleitmusiker empfehlen und weitere Kontakte in der Szene knüpfen. Daher arbeitet die Band derzeit weiterhin konzentriert in den Proben an den Arrangements, während der Sprung auf die große Bühne am 1. Juni (Rock am Ring) immer näher rückt. "Endlich ist die Bühne auch mal groß genug für unsere Lautstärke", witzelte die Band während Ott voller Vorfreude motivierend hinzufügte: "Der Sound muss dich wegblasen!"