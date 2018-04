Horb a. N. Irgendwo zwischen Punk-Attitüde und Cover-Rock

"Road O’ Dendron" ist eigentlich die gute alte Band "Tante Inge", die viele Horber noch aus dem Mühringer "Cafe AmErika" kennen. Nur eben ohne Basser Ingo Hoss, dafür mit einer echten Tante. Doch ohne den Ingo geht’s anscheinend auch bei "Road O’ Dendron" nicht.

Beim Revival-Gig der Band am Samstagabend im "Gleis Süd" musste das Publikum auf das Konzert so lange warten, bis Ingo Hoss mit einem großen Glas Bier in der Hand auf seinem Stuhl saß und das Treiben fachkundig beobachten konnte. Und Ingo kam spät. Was er dann aber sah und hörte, wird ihm sicher gefallen haben. Jente Heinrichs spielt seine Sechssaiter immer noch mit der Routine eines Mannes, den so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen kann.

Quer durch die Hitparaden vergangener Tage