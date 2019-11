Horb a. N. Instagram-Star kommt in Neckarstadt

Worauf Hennel schon zählen kann ist die Unterstützung von zwei Vereinen: Der Reitverein Nordstetten möchte sich mithilfe der Gastronomie Quartier 77 um das Essen kümmern, der Grünmettstetter Hexenverein um die Versorgung der Gäste mit Getränken. Gesucht werden weitere zwei Vereine, die sich um den Auf- und Abbau kümmern könnten.

Derzeit ist Hennel noch im Gespräch mit DJs. DJ Dnice, DJ Outsider, DJ Timbo und das von der Beatparade in Empfingen bekannte DJ-Team Vol2Cat sind als Line-Up angedacht. All DJs spielen elektronische Musik. Das Horber Open-Air könnte also der kleine Bruder der Beatparade werden.

Während vieles noch ungeklärt ist, hat Hennel aber bereits einen prominenten Gast vertraglich für das Event verpflichten können: Katja Krasavice ist Social-Media-Star mit mehr als zwei Millionen Followern auf Instagram und mehr als 1,5 Millionen Abonennten Auf YouTube. Im vergangenen Jahr war Krasavice in der sechsten Staffel von Promi-Big-Brother zu sehen. Die 23-Jährige aus Leipzig sorgt immer wieder mit sehr freizügigen Auftritten für Schlagzeilen. Ähnlich provokant und eindeutig sind auch die Songtexte von Katja Krasavice. Ihre bisherigen Singles tragen Titel wie "Doggy" (2017), "Dicke Lippen" (2018), oder "Sex-Tape" (2018). In ihren Songs thematisiert sie unter anderem ihre operativ vergrößerten Brüste, etwa in "Gucci Girl" (2019): "Ich bin ein Gucci-Girl in meiner Gucci-World, Boobs aus Plastik, ich weiß, du hasst mich." Mittlerweile wurde Krasavice bei der Produktionsfirma Warner Music unter Vertrag genommen. Im Januar erscheint ihr erstes Album unter dem Titel "Boss Bitch".