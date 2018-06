Horb a. N. Ingenieurbüro erklärt Roststellen

Hor b. Kann es sein, dass die Metallstreben des 1,7 Millionen Euro teuren Parkhauses schon nach vier Jahren rosten? Auch CDU-Gemeinderatsfraktionschef Michael Keßler erklärte auf Anfrage: "Das Thema ist es sicherlich wert, dass man sich dem Baupfusch-Verdacht annimmt. Ich bin kein Jurist. Aber für mich ist die Frage entscheidend: Hat die Stadt beim Parkhaus Marktplatz das auch in der Qualität und Ausführung bekommen, was vereinbart wurde?"

Diese Fragen sind nun geklärt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung. Das beauftrage Ingenieurbüro gibt Entwarnung: "Bei der senkrechten Fassadenbekleidung am Parkhaus Marktplatz handelt es sich um sendzimir verzinkte und kunststoffbeschichtete Stahlblech L-Winkelprofile. Die Ausführung der Bleche entspricht den in der Ausschreibung geforderten Ausführungs- und Qualitätsstandards. Weder bei der Abnahme der Leistungen am 30. Mai 2014, noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, gab es einen Grund, die Leistungen an der Fassade durch das planende Ingenieurbüro und die Technischen Betriebe der Stadt Horb zu bemängeln."

Auch die Roststellen werden erklärt. Bei der Verarbeitung und insbesondere bei der Montage der Metallteile seien Schrauben mit selbstschneidendem Gewinde verwendet worden. "Die hierbei entstehenden Späne und Stäube können korrodieren und sich an der Fassade oder an den konstruktiven Bauteilen absetzen. Dies ist insbesondere in den ersten Jahren nach Fertigstellung derartiger Fassaden zu beobachten. Weder tragende Konstruktionen noch funktionale Bauteile werden hiervon beeinträchtigt."