Horb a. N. In Roms Katakomben musiziert

Nachmittags wurde Klaus Konrad beim Rundgang durch die Stadt von einer Stadtführerin unterstützt, die ihr fundiertes Wissen in melodisch-psalmodierendem Tonfall vortrug. Doch wer jahrelang durch Rom und seine Kirchen führt, verfällt wahrscheinlich irgendwann in diesen klerikalen Vortragsstil. Mit dem Bus fuhr man zur Basilika S. Giovanni in Laterano und anschließend zur nahe gelegenen Kirche S. Croce in Gerusalemme, deren Apsisfresken mit der "Wahren Geschichte des heiligen Kreuzes" an die Horber Stiftskirche erinnerten. Dann führte der Weg zur äußerlich eher unscheinbaren, wegen ihrer Mosaiken aber sehenswerten Kirche S. Prassede. Weiter ging’s zu den Basiliken Maria Maggiore und San Pietro in Vincolo mit Michelangelos Mosesstatue.

Am Montag stand nach der Besichtigung des Petersdoms die Domitilla-Katakombe mit der unterirdischen, frühchristlichen Domitilla-Basilika auf dem Programm. Diese strahlt mit ihren unverputzten und schmucklosen Wänden eine schlichte aber innige Würde und Wärme aus, die sich wohltuend vom oft erdrückenden Pomp anderer Kirchen abhebt. In dieser nahezu mystischen Atmosphäre feierte Diakon Klaus Konrad mit der MiA-Gruppe und anderen Besuchern Gottesdienst. In seiner Ansprache ging er auf das Wirken der Apostel Petrus und Paulus ein. Mit feierlichen, barocken Bläserklängen von MiA-Brass und Chorvorträgen des MiA-Chors wurde der Gottesdienst musikalisch gestaltet.

Der anschließende Gang durch das weitverzweigte System der unterirdischen Gänge und die kurzen aber informativen Erläuterungen des dortigen deutschen Pfarrers, brachte einem die Welt der frühen Christen nahe.

Derweil fegte ein weiteres Unwetter über die Stadt, und selbst tief unten in den Katakomben hörte man es bedenklich krachen. Abgerissene Äste und umgestürzte Bäumen blockierten manche Straßen, und so war die Basilika Sankt Paul vor den Mauern nur auf Umwegen zu erreichen.

Beim abendlichen Rundgang zur Spanischen Treppe und zum Trevi-Brunnen konnte man wieder die einmalige Stimmung der Stadt auf sich wirken lassen.

An diesen beiden stürmischen Tagen sind Klaus Konrad gleich drei Schirme zu Bruch gegangen. Darunter sein orange-schwarzer Kolpingsschirm, mit dem er bis dahin die Gruppe sicher durch Roms Straßen und Gassen geleitet hatte. Doch ein ähnlich imposanter Ersatz war bald gefunden.

Der Dienstag blieb, neben dem Besuch von S. Sabina auf dem Aventin, den antiken Stätten wie dem Kolosseum und dem Kapitol vorbehalten, wo man den herrlichen Blick über das Forum Romanum genoss.

Formensprache des Pantheons inspirierte einst Fürstabt Martin Gerbert zum Dombau in St. Blasien

Anschließend besuchte man den in Rom einzig erhaltenen Kuppelbau der Antike: Santa Maria Rotonda. Besser bekannt als Pantheon. Die klare Linienführung und Formensprache des Rundbaus mit der imposanten Kuppel und der Säulenvorhalle hat den Fürstabt von St. Blasien, den Horber Bürgersohn Martin Gerbert, der allen barocken Pomp und alles unnötige Gepränge ablehnte, beeindruckt und seinen klassizistischen Kuppelbau des Doms von St. Blasien beeinflusst. Dabei ging es dem aufgeklärten Fürsten und Abt Martin nicht nur um die architektonische Besonderheit, sondern auch um das Allumfassende der "Allerheiligsten Götter".

Im Pantheon ließ der MiA-Chor mit einem Chorvortrag die fantastische Akustik des Raumes aufblühen. Viele Besucher blieben stehen, lauschten und genossen diese musikalische Bereicherung.

Den letzten Abend verbrachte die MiA-Gruppe in der Casa Bonus Pastor, wo MiA-Brass mit Swing-, Polka- und anderen Klängen weitere Hausgäste anlockte.

Auf der Rückfahrt waren sich alle einig, dass es trotz der Unwetter und trotz aller Anstrengung wunderbare Tage waren. Besonderer Dank galt Diakon Klaus Konrad, dessen professionelle Organisation – logistisch von Wilhelm Stimmler unterstützt – die Romfahrt zu einem weiteren Höhepunkt in der zehnjährigen Geschichte des MiA-Chores werden ließ.