Horb a. N. In Rekordzeit waren die Geschenke verteilt

Horb-Altheim. Der Nikolaus wollte vorbeischauen und da war bei den ganz jungen Besuchern sogar der Opa zumindest vorübergehend abgemeldet. Der örtliche Schwarzwaldverein hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen und nahezu 150 Personen – Groß und Klein – kamen und wollten sehen, ob der heilige Mann auch tatsächlich den Weg nach Altheim fand. Bis es aber soweit war, dauerte es noch etwas.

Um die Wartezeit zu überbrücken sangen die Leute zusammen die Adventslieder: "Wir sagen euch an, den lieben Advent" und "Es ist für uns eine Zeit angekommen". Unterstützt wurden sie dabei von Michael Schermann am Keyboard. Annette Leucht-Nafz hatte zudem noch eine Geschichte von den "Vier Kerzen am Adventskranz" vorbereitet. Sie war wieder einmal zusammen mit Anita Gaiszbühl und Annette Hermann sowie Elisabeth Dettling mit allen Familienangehörigen für die Durchführung dieser Veranstaltung, die nun schon im vierten Jahr in Folge stattfand, verantwortlich.

Für die engagierten Mitglieder der Altheimer Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins war es schön zu sehen, dass so viele Besucher, trotz des bitterkalten Wetters, den Weg ans Heimatmuseum fanden und sich der Aufwand, den sie für die Realisierung dieser Veranstaltung trieben, gelohnt hatte. Es ist einfach eine charmante Gelegenheit, den Verein zu präsentieren. Da störte es auch nicht zu sehr, dass immer wieder der Strom ausfiel und man buchstäblich im Dunkeln stand.