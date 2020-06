Horb a. N. In die Türkei entführtes Kind muss ausgeliefert werden

Wochenlang hatte Coskun und ihre Schwester Alexandra Gunne vor dem türkischen Konsulat in Stuttgart und in Berlin still demonstriert unter dem Motto: "Mein Kind wurde entführt! Hilfe!" Denn: Im September letzten Jahres kehrte der Vater nach einem Türkei-Urlaub mit dem kleinen Sami nicht mehr zurück. Kurz zuvor war Christina von Horb-Nordstetten nach Horben in Freiburg gezogen.