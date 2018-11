Horb a. N. In der Welt des Kommissars Kluftinger

Danach hatte Gott beim Erschaffen der Welt von allen guten Dingen noch jede Menge übrig und daraus machte er das Schwabenland mit seinem schönen Allgäu.

Die beiden Protagonisten des Abends, die von einem filmischen Feuerwerk und mit viel Vorschuss-Applaus begrüßt wurden, verrieten gleich zu Anfang, dass sie sich eigentlich vorgenommen hatten, sich für diesen Auftritt richtig schick anzuziehen und sich vor allem nicht zu streiten. Was sie unter schick anziehen verstanden, war leicht zu erkennen. Kapuzenpulli, T-Shirt und Jeans dienten als Bühnen-Outfit, denn die Spezial-Variante "oben ohne" war nicht gebucht worden, und deshalb gab es davon auch nur ein kurz gezeigtes Fotodokument zu sehen.

Im neuesten Fall begibt sich der Kommissar auf einen Wettlauf mit dem eigenen Tod

Ein bisschen "oben ohne" gab es von Klüpfel dann doch noch. Eine hohe Stirn ohne viele Haare. So richtig schick im Anzug wollten sie dann auch nicht auftreten, verrieten sie, obwohl sie vor einem Jahr in "Metzingen ein Anzügle rausgelassen" haben. Doch irgendwann haben sie festgestellt, dass es keinen Dresscode für Lesungen gibt, und seither kommen sie so auf die Bühne wie in Horb.

Da standen sie also, die Herren Autoren mit Entertainer-Qualitäten, die das mit dem Nicht-Streiten dann doch nicht wirklich hinbekamen. Ohne diese herrlichen, pointenreichen Wortgeplänkel würde sowieso bei so einer Lesung etwas fehlen. Dass die beiden sich jedoch gut verstehen und auf gleicher Wellenlänge liegen, das arbeiteten sie trotz all der unterschiedlichen Meinungsbilder wunderbar heraus.

Begonnen hatte alles auf einem alten Aufblas-Sofa, das sie nach Horb mitgebracht hatten. Das wurde auch im Wechsel mit der etwas neueren Büroeinrichtung ausgiebig genutzt. Von dort aus starteten sie auch ihr völlig abgefahrenes Konzept, bei Lesungen etwas vorzulesen. "Oh Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, duziduzi, und das ewige Licht leuchte ihnen, duziduzidu."

Mit diesen Worten aus dem Scheidegebet, das Opa-Kluftinger seinem sechs Monte alten Enkelkind aufsagte, beginnt der zehnte Fall von Kriminal-Kommissar Kluftinger, der endlich Opa wurde.

Der Kommissar, der weder Herbert-Alfonso noch Athanasius-Isidor mit Vornamen heißt, begibt sich in seinem neuesten Fall auf einen Wettlauf mit dem eigenen Tod. Wie es ausgeht, kann man in Band zehn mit dem einfach zu merkenden Titel "Kluftinger" nachlesen, den es auch in der Horber Stadtbücherei zum Ausleihen gibt.

Die beiden Protagonisten nahmen ihre Zuhörer auch mit zu den Wurzeln ihres Schaffens. Mit Begriffen wie Buenos Aires, Vatikan, Geheimbund, Telefon, Wein und sonstigen Skurrilität bastelten sie sich ihren ersten Entwurf für einen Mystery-Agenten-Thriller zusammen. Ob es stimmt, was sie dazu von sich gaben, wird wahrscheinlich für immer ihr Geheimnis bleiben. Unterhaltsam war es auf jeden Fall. Klüpfl und Kobr begeisterten ihr Publikum und machten richtig Lust aufs Lesen.

Dinge rund um das Leben des Kommissars, die so nicht in den Büchern stehen

Beide erzählten Dinge rund um das Leben des Kommissars, die so nicht in den Büchern stehen. Das war Kabarett, Plaudern und Unterhaltung neben der eigentlichen Lesung in einem. Ein Mix, der gut ankam.

Mit dieser Veranstaltung hofft der Förderverein, neben dem Büchermarkt die zweite Veranstaltung auf Dauer etablieren zu können. Der Grundstein wurde auf jeden Fall gelegt.