Horb a. N. In der eigenartig dunklen Liederwelt fallen die bunten Farbtupfer auf

Le-Thanh Ho, die gelernte Schauspielerin, steht seit gut drei Jahren auch als professionelle Sängerin auf den Bühnen und tatsächlich ist jedes Konzert wie ein neues Projekt für die Zukunft dieser talentierten Liedermacherin mit vietnamesischen Wurzeln.

Zu Beginn ihrer gesanglichen Karriere war sie Frontfrau einer Ska-Punk-Band und der Schritt zur deutschsprachigen Liedermacherin war für sie nicht ganz einfach, wie sie im Laufe des Abends erzählte. "Es hat mich viel Mut gekostet in Deutsch zu schreiben. Hier ist alles exakter, genauer. Man verliert sich nicht zu sehr in Floskeln." Und da ihre Zuhörer auch jedes Wort verstehen, ringt sie im Stile der guten Liedermacher mit jedem Wort, mit jedem Satz. Sie macht ihre Lieder – im wahren Wortsinn – regelrecht. Sie formt sie aus den Beobachtungen, die ihr der Alltag schenkt, und streicht jedes Lied mit den dunklen Farben der Melancholie an.

Selbst ihre Mutter, sicher einer ihrer größten Fans, hat sie, nachdem sie das Lied "Geisterschiff" gehörte hatte, gefragt: "Kind, warum machst du immer so depressive Lieder?" In diesem Lied erzählt Le-Thanh Ho von den Fata Morganas, die sie so oft auf der Warschauer Straße in Berlin sieht. Im B-Part dieses Liedes, mit dem sie das Horber Konzert eröffnete, singt sie: "Während mir der Dunst den Atem raubt und sie das Licht dimmen, werde ich Anlauf nehmen und vom Hochhaus springen. Und erst als die Band zu spielen aufhört geht das Licht an und erst dann liege ich zerschellt auf dem Boden und aus mir herausgebrochen und offen sichtbar unsichtbar da wie ein Geisterschiff." Und passend zum Thema "Geisterschiff" klopfte der Kloster-Klabautermann in der Kombüse im Takt seine Schnitzel.