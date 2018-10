Horb a. N. In "Deadwood" rauchen die Flinten

H or b-Talheim . Los geht es auf dem Gelände der Schützen auf dem Hummelberg mit "Cowboy Action Shooting", kurz CAS, einer dynamischen Schießsportvariante, die seit über zehn Jahren auch in Europa immer mehr begeisterte Teilnehmer findet. In Talheim kann jeder daran teilnehmen.

Glanzpunkt am heutigen Freitagabend ist die Livemusik mit der Country-Band Silver Heads. Am Samstagabend sorgt die Bluegrass- und Country-Band Dapper Dan für Unterhaltung. Am Sonntagmorgen findet ab 10 Uhr ein "Western-Gottesdienst" statt. Anschließend gibt es Musik von "Tanja" und Bewirtung im Schützenhaus sowie im Festzelt. Die Gäste können ein authentisches Western-Lager bestaunen, und am Sonntag sind ganztägig Ponyreiten und Bogenschießen für jedermann geboten. Am Freitagnachmittag und samstags tagsüber finden ein Western- und Vorderladergewehr-Schießwettbewerb statt. Wer nicht zielsicher ist, kann sich am Sonntagnachmittag beim "Greenhornschießen" versuchen.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter und freiem Eintritt auf dem Gelände des Schützenvereins Wilhelm-Tell, Hummelberg, in Talheim statt.