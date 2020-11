Horb a. N. In Corona-Zeit ein festlicher Anblick

Unter dem Bild steht "Rex Regum et Dominus Dominantium", was so viel heißt wie "Christus der König, der Herr über die Herrschenden". Genauso wie der Schrifttext aus dem Matthäus-Evangelium an diesem Tag vom Weltgericht es ausdrückt (Matthäus 25 Verse 31 bis 46).

Aber er sprach nicht im Sinne einer Droh-, sondern einer Frohbotschaft, wie es auch Diakon Klaus Konrad, der im Gottesdienst assistierte bei der Begrüßung schon anklingen ließ. Kreidler stellte die Taten der Liebe gegenüber den Armen und Leidenden in der Welt in den Mittelpunkt. Auch als Maßstab des Christseins im Blick auf die Zukunft.