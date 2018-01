Horb a. N. Improvisationstalent ist sogar von Zuschauern gefordert

Die Begriffe wurden ihnen vom Publikum zugerufen und daraus mussten sie nun eine Geschichte basteln. Aber nicht nur irgendeine, sondern ein durch Vorgaben der Regisseurin Christine Starke erschwertes Stück, in dem sie neben Deutsch auch die spanische oder arabische Sprache imitieren mussten. Eike Starke und Alfred Berger übernahmen den Part der beiden Spielenden und Sätze wie "Ich liebe Tee – wenn‘s ging würde ich ihn heiraten" oder das Drama um die kalte Suppe, die in der Vesperkirche serviert wird, sorgten gleich zu Beginn der Veranstaltung für Begeisterung im Publikum.

Der Horber Caritas-Leiter Rüdiger Holderried durfte zahlreiche Gäste zu diesem mehr als vergnüglichen Abend begrüßen. "Wisst ihr was Improvisationstheater ist?" fragte Christine Starke gleich zu Beginn der Veranstaltung das Publikum. Da nur eine Handvoll Leute ihren Arm hoben, erklärte sie es in einfachen Worten: "Wir wissen nicht, was uns heute Abend erwartet, wir haben nichts vorbereitet, keine Requisiten dabei und schauen einfach, was ihr uns zuruft. Daraus basten wir dann spontan die Geschichte. Geschichten, die es nur hier und heute gibt und die nie wieder an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit wiederholt wird. Alles, was wir heute Abend mit Euch zusammen machen, ist und bleibt einmalig."

So ist es eben beim Improvisationstheater. Jede Szene ist einmalig, wurde in dieser Form noch nie gespielt und nie geprobt und die Künstler können in jede Rolle schlüpfen und sogar kalte Suppe kauen. Und doch folgt diese Art der Darbietung einer gewissen Grundstruktur, die sich die erfahren Theaterleute mit der Zeit erarbeitet haben. An diesem Abend war das verbindende Element in den Sketchen eben die Idee der Vesperkirche, die sich wie ein roter Faden durch alle Parodien zog.