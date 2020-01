Horb a. N. Im Papierladen gehen die Lichter aus

Die Nordstetter Friseurmeisterin Martina Walter wollte den beliebten Treffpunkt für die Nordstetter bewahren. Doch nach knapp eineinhalb Jahren stellt sie den Betrieb ein. An diesem Samstag öffnet der Papierladen zum letzten Mal. Zu den Gründen möchte Walter nicht viel sagen: "Es sind persönliche Gründe." Der Pachtvertrag mit dem Vermieter, der nicht in Horb lebe, sei zum 29. Februar gekündigt. "Ich benötige noch Zeit zum Ausräumen." Nicht von der Schließung betroffen sei die kleine Filiale der Deutschen Post, die weiterbetrieben werden soll.

Schon länger Gerüchte über Pizzeria-Aus

Und die nächste Hiobsbotschaft für Nordstetten. Lucio Beltrame, Inhaber der Pizzeria Prima Fila Lucio, kündigt im Gespräch mit unserer Zeitung an, "wahrscheindlich Ende Juni/Juli" aufzuhören. Gerüchte kursierten im Ort schon länger. "Es ist sehr schade, wir sind schon seit 22 Jahren hier. Wir haben auch genug zu tun und der Betrieb läuft zufriedenstellend, aber es gibt andere Probleme", erklärt Beltrame. Das "El Gringo", ebenfalls in der Hauptstraße, hat bereits geschlossen.

Ortsvorsteher Markus Bok weiß natürlich von dieser Entwicklung. "Luciohat mir die bevorstehende Schließung mitgeteilt." Beim Papierladen gebe es zwar eine Interessentin, mit der schon gesprochen worden sei. Konkretes gebe es aber aktuell hierzu nichts.

Bauprojekt in Schulstraße stockt

Die Ortsverwaltung könne allerdings hier auch nicht viel unternehmen. Es sei ja bekannt, dass Einzelhandel und Gastronomie keine einfachen Bereiche seien, um Nachfolger zu gewinnen. Nicht die einzigen Baustellen, die den Nordstetter Ortsvorsteher gerade beschäftigen. "Das Bauprojekt in der Schulstraße scheint gerade zu stocken. Auch in der Fabrikstraße geht es nicht weiter. Da versuche ich in Kontakt zu treten, um herauszufinden, wie es weitergeht." Auch auf dem Seckinger-Areal passiere leider nichts.

"Hier ist insgesamt auch der Wirtschaftsförderer gefragt", so Bok. "Die Ortsteile sollen sich für die Stadt einbringen. Die Stadt muss sich dann auch für die Ortsteile einbringen."