Horb a. N. Im Juli nach Italien, im September auf "Orgelreise"

Auf dem Programm stehen der Besuch in der Pilsener Urquell-Brauerei mit Besichtigung des Domes St. Bartholomäus und der Altstadt. Dann geht es nach Prag mit Besichtigung des St.-Veit-Doms und der Altstadt. Die Reise führt weiter in die schlesische Metropole Breslau mit Besichtigung vieler Kirchen, dem Dom und der Kirche Maria auf dem Sand. Außerdem ist ein Ausflug nach Trebnitz geplant, mit Besichtigung des Benediktinerklosters und einem Gottesdienst am Grab der heiligen Hedwig von Schlesien. Von dort geht es weiter zur Besichtigung nach Dresden.

Ein wichtiger Aspekt der Herbstreise ist neben der wunderschönen Landschaft, den kulturträchtigen Städten und ihren kulinarischen Besonderheiten die reiche Kultur der Orgelmusik.

Aus der Geschichte heraus ist grade dort die sogenannte Bach’sche Orgelschule, die natürlich durch die Schüler von Johann Sebastian Bach bekanntgemacht und weitergetragen wurde, interessant. Hier sind vor allem zu nennen seine Schüler Wilhelm Friedemann Bach (sein ältester Sohn), Johann Christian Kittel und dessen Schüler Christian Heinrich Rinck. Besonders Letzterer, der noch die Spielweise des alten Bach kennengelernt hatte, geht aber schon in seinen Werken neue Wege und schließt sich dem galanten Stil der Klassik an.

Darauf baut auch schon dessen Schüler Adolph Friedrich Hesse, der in Breslau geboren wurde und dort an der lutherischen Elisabethkirche und der Bernhardkirche Organist war. Zur gleichen Zeit lebte der katholische Moritz Brosig in Breslau als Domorganist an der katholischen Domkirche. Seine frühen Werke beruhen zunächst einmal auf der Bachschen Schule, aber auch auf Komponisten der böhmischen Generationen, deren Orgelwerke sich ebenfalls auf die Kunst Bachs berufen.

In Breslau nun schufen der evangelische Hesse und der katholische Brosig einen völlig neuen Orgelstil, der sich auch dem grade aufkeimenden Cäcilianismus anschloss, das heißt, die Orgelmusik wurde in Melodie und Harmonik vereinfacht, ohne jedoch die virtuose Spielpraxis aufzugeben. Der Cäcilianismus beschäftigt sich in erster Linie mit der Vereinfachung der Chormusik.

Adolph Friedrich Hesse, der große Konzertreisen nach Belgien und Paris unternahm, war vor allem für seine virtuose Pedaltechnik bekannt, während Brosig bis auf 13 Orgelfantasien nurmehr liturgische Musik schrieb (Präludien und Fugen und Choralvorspiele).

Keiner der Orgelkomponisten konnte aber den Stil Bachs in irgendeiner Weise herüberretten, sodass durch diese beiden Komponisten die Romantik in ihrer typischen Weise eingeläutet wurde.

Diese Musik soll in den Konzerten in Prag (Bach-Schule-böhmische Orgelmeister) und in Breslau (Organistenschule) in besonderer Weise zu Gehör gebracht werden.

Stiftskirchenkantor Reinhard Kluth, der derzeit grade über dieses Thema eine musikwissenschaftliche Arbeit schreibt, wird nicht nur die Werke interpretieren, sondern sie auch zuvor in einem (gemütlichen) Workshop erklären.