Horb a. N. "Im Ernstfall einfach schnell raus"

Horb-Dießen. Dies war in dem ausgewählten Szenario auch von Vorteil, denn bei der Personenrettung galt es, mehrere Personen über drei Stockwerke verteilt auszumachen und zu retten. Zwei Angehörige der Feuerwehrabteilung leisten gleichzeitig ihren Dienst im DRK Ortsverein Bittelbronn/Dettlingen und konnten somit bei den Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort unterstützen.

Als Übungsobjekt wurde ein größeres Gebäude in der Bittelbronner Steige/Ecke Höfenstraße ausgesucht, in dem ein Heizraumbrand angenommen wurde. Dieser breitete sich über das Treppenhaus aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung, die sich im gesamten Gebäude ausbreitete. Das erste Fahrzeug der Feuerwehr traf vier Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ein, während nach weiteren drei Minuten bereits Wasser im Verteiler zur Verfügung stand. Für die Wasserentnahme bedienten sich die Einsatzkräfte am Dießener Bach und bauten unverzüglich die Riegelstellungen zu den benachbarten Gebäuden auf.

Acht Minuten nach der Alarmierung konnte die erste Person aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt vier Personen mussten zum Teil mithilfe von Leitern aus dem Haus befördert werden. Eine Person wurde tot geborgen, während drei Verletzte an das örtliche DRK, unter der Leitung von Björn Pietschmann, übergeben werden konnten. Bei diesen stellten die beiden DRK-Einsatzkräfte unter anderem den Verlust des Bewusstseins, starke Brandwunden an den Extremitäten, eine Kopfplatzwunde sowie eine Rauchgasvergiftung fest.