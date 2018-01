Horb a. N. Im April wird ein neues Gremium gewählt

Horb (af.) Für die Jugendgemeinderatswahlen, die vom 13. bis zum 22. April stattfinden, müsse mehr geworben werden, wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums angeregt. Vorgesehen ist daher ein breit aufgestelltes Kommunikationskonzept. Das soll so aussehen: Jugendgemeinderäte treffen sich am Dienstag, 30. Januar, mit dem Stadtschülerrat in der Horber Realschule.