Horb a. N. Im 600-PS-Monster auf "Quer-ist-mehr"-Tour

Rallyefans zeigen sich glücklich und begeistert zugleich

Als absolutes Highlight zählte hierbei der Audi Quattro S1 E2 von Florian Rotter aus Kempten. Die 600 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment des "Gruppe B-Monsters" ließen die Rallyeherzen der Motorsportfans höher schlagen. Das Brüllen des Fünfzylinders und das unvergleichbare Zischen der Ventile kündigten das Erscheinen der Rallyelegende aus den 1980er Jahren schon von Weitem an. Glücklich und begeistert zugleich zeigten sich die Rallyefans, welche die automobile Rarität in voller Fahrt auf ihren Mobiltelefonen filmisch auffingen.

Noch glücklicher konnten sich all jene schätzen, die sich eine Mitfahrt auf dem heißen Stuhl des legendären Fahrzeugs gesichert hatten. "Bei dem Auto bist du mit dem Denken schon zu langsam", beschrieb Rallyelegende Walter Röhrl einst den S1 E2. Davon wollten sich auch zahlreiche Besucher überzeugen lassen, die in einer langen Schlange für eine Mitfahrt im Quattro anstanden. Rund 30 Rallyeteams aus ganz Deutschland brachten den Adrenalinspiegel der Besucher mit ihren wilden Taxi-Fahrten ordentlich auf Touren. Manche der Beifahrer konnten von diesem Spaß gar nicht genug bekommen, weshalb diese eine weitere Mitfahrt buchten, nachdem sie freudig grinsend aus den Fahrzeugen ausstiegen. Wer das Ganze lieber von außen betrachten wollte, der ließ sich von dem Shuttle-Bus auf den Zuschauerpunkt der abgesperrten Strecke fahren. Hier wurden die Schaulustigen von ausgebildeten "ADAC-Marshalls" des ADAC-Württemberg empfangen und sicher zum ausgewiesenen Zuschauerpunkt geleitet, der in diesem Jahr mit einem Bewirtungsstand für das leibliche Wohl der Gäste entlang der Strecke sorgte. Hier bekamen die Zuschauer sämtliche Teilnehmer zu Gesicht.

Neben Alexander Kopp, der mit seinem Peugeot 206 Gruppe F für den MSC in bundesweiten Wettbewerben antritt, sorgten auch die heckgetriebenen Fahrzeuge für Begeisterung. So auch der in Rallyekreisen bekannte und erfolgreiche Pilot Fritz Köhler mit seinem BMW 320i Gruppe F und der BMW E36 M3 Gruppe H von Jochen Geist. Diese fuhren nicht nur für den Spaß der Besucher über die Strecke, denn ein Teil der Einnahmen aus den Taxi-Fahrten will der MSC dem örtlichen Kindergarten zugutekommen lassen. Nach dem Rallye-Spektakel ließen die Fahrer und Besucher die Sommerparty des MSC im Festzelt ausklingen.