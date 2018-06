Horb a. N. Im 60 Jahre alten Zug geht es nach Eutingen

Horb. Erlebnisrallye statt Klassenzimmer: 164 Grundschüler lernten an mehreren Stationen rund um den Horber Bahnhof, wie sie Busse und Bahnen richtig nutzen.

Eine der actionreichsten Stationen bietet Busfahrer Werner Link von Schweizer Reisen an. "Bin ich Putzfrau oder Busfahrer?", fragt er die Schüler, die gerade im Bus Platz genommen haben. "Beides!", lautet eine Antwort. Doch natürlich lernen die Kinder nicht nur, dass sie ihren Müll nicht liegen lassen sollen, oder wie sie im Notfall die Ausstiegsluke im Dach des Busses öffnen. Link nimmt die Schüler vom Omnibusbahnhof mit auf eine rasante Fahrt durch Horb – inklusive Vollbremsung. Zunächst kann der Busfahrer noch keine Vollbremsung machen. "Ein Auto ist gerade hinter uns", sagt er. Doch kurz vor dem Kreisverkehr ist es so weit. Link tritt in die Bremse. Der Ruck ist weniger intensiv als erwartet. Viel heftiger ist, was passiert, als er wieder den Omnibusbahnhof ansteuert. Als der Bus schon wieder steht, fährt Link langsam an, nur um plötzlich scharf in die Bremse zu treten. Der Stoß ist so heftig, dass eine Tasche vom Sitz in den Flur fällt. "Das passiert, wenn jemand noch an die Bustür klopft, während der Bus gerade losfährt", erklärt Link den Schülern.

Weiter geht das Abenteuer am Bahnhof, Gleis eins: Dort steht ein Schienenbus der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Jeder darf sich einmal hinter das Steuer der Bahn setzen und eine Durchsage machen oder die Hupe betätigen.