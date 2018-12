Horb a. N. Ihr Motto lautet: "Segen bringen, Segen sein"

Die Sternsinger sind in drei Gruppen eingeteilt und setzten sich aus einigen Ministranten von der katholischen Pfarrkirche St. Peter zusammen. Die anderen wiederum gehören zur evangelischen Gemeinde von Dettingen. Besonders erfreut sind alle über das Zusammenwirken bei dieser ökumenischen Sternsingeraktion "Christus mansionem benedicat" oder auf Deutsch "Christus segne dieses Haus". So lautet der Segensspruch, den die Sternsinger mit geweihter Kreide an den Querbalken der Haustüren schreiben.

"Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit", lautet das Leitwort der diesjährigen 61. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder mehr als 300 000 Sternsinger von Tür zu Tür ziehen.

Hinter den engagierten Jugendlichen, die bundesweit in diesen Tagen unterwegs sind, stehen zwei starke Partner: Das Hilfswerk der Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Gemeinsam blicken beide Akteure auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, denn seit ihrem Start im Jahr 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Insgesamt haben die Sternsinger bisher über eine Milliarde Euro gesammelt. Weltweit konnten dadurch in den vergangenen sechs Jahrzehnten mehr als 73 000 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert werden.