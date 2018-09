Horb a. N. "Ich möchte etwas anstoßen, denn es ist fünf nach zwölf"

In weiten Teilen Deutschlands habe die Masse der fliegenden Insekten dramatisch abgenommen, seit 1989 um 76 Prozent. Was passiert, wenn die Zahl der Insekten noch weiter zurückgeht? 80 Prozent der heimischen Blütenpflanzen seien auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Ein Mangel an Blütenbestäubern führte bei einigen unserer Kulturpflanzen, zum Beispiel Obst, Raps, Sonnenblumen zu nachweislich deutlichen Mindererträgen und Qualitätsverlusten.

Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung der Honigbiene werde auf zwei Milliarden Euro in Deutschland geschätzt. Die Bienen seien eines der wichtigsten Nutztiere neben Rind und Schwein. Die Bestäubung von Wildpflanzen sei noch wichtiger, denn davon sei die Artenvielfalt der Wildpflanzen abhängig.

Und so gab es noch viele weitere Informationen, dokumentiert mit vielen Bildern. Gezeigt wurde, was mit Blumenwiesen alles möglich ist. Ratsmitglied Stefan Schäfer zeigte sich mit den gezeigten Bildern nicht einverstanden, die nach seiner Meinung nicht zum richtigen Zeitpunkt entstanden seien. Er sprach von ideologischen Bildern. In einem Vortrag müsse fachlich alles richtig sein, so seine Meinung. Walliser ihren Vortrag zusammenfassend: "Ich möchte etwas anstoßen, denn es ist fünf nach zwölf."