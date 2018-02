Horb a. N. "Ich komme jeden Tag gerne hierher"

Nun spricht also der 28-jährige Tübinger Jurist Recht in Horb. Sein Vorgänger hat aus familiären Gründen eine berufliche Vollbremsung gemacht und sich von seiner Karriere als erfolgreicher Wirtschaftsanwalt verabschiedet. Yannick Grams hat dagegen überhaupt nicht vor, erst einen Umweg über eine Rechtsanwaltskanzlei zu machen, um seinen Berufswunsch – er möchte gerne festangestellter Richter werden – zu realisieren. Und dafür gibt er Vollgas. Die allererste Sprosse auf dieser Karriereleiter nimmt er nun seit Anfang des Jahres am Horber Amtsgericht.

Seine Kollegen haben ihn mit offenen Armen und mit viel Herzlichkeit empfangen und sein Vorgänger führte ihn noch ein paar Tage ins Amt ein. Es war eine Staffelübergabe, die reibungslos klappte. "Ich komme jeden Tag gerne hierher", sagt der junge Jurist und strahlt mit seinem charmanten Lächeln übers ganze Gesicht.

Man glaubt ihm, dass ihm diese Herausforderung im Amt echte Freunde macht. Natürlich musste er feststellen, dass die Praxis ganz anders ist, als man es auf der Uni oder beim Referendariat kennenlernt. Sein Referendariat hat er zum Teil am Landgericht Ravensburg und der dortigen Staatsanwaltschaft absolviert, schnupperte ein paar Monate in eine große Stuttgarter Anwaltskanzlei rein und lernte den Verwaltungsablauf beim Landratsamt Tübingen kennen.