Horb a. N. "Ich heirate morgen und dann bin ich weg"

Horb/Rottweil. Eine ordentliche Latte an Vorstrafen, davon mindestens die Hälfte wegen Gewaltdelikten, darf er sein Eigen nennen.

"Immer das Gleiche – sie regen sich wegen irgendeiner Kleinigkeit auf und dann geht‘s mit der Faust mitten ins Gesicht", stellte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft fest. "Und da machen sie keinen Unterschied, ob es sich bei ihrem ›Gegner‹ um ein Kleinkind, eine Frau oder einen männlichen Erwachsenen handelt. Sie setzen sich mit der Faust durch – diese Gewaltbereitschaft zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben" warf sie dem heute 52-jährigen vor, der bisher hier in der Raumschaft wohnte und zukünftig irgendwo in Österreich untertauchen wird, wie er noch kackfrech den Vorsitzenden Richter am Landgericht, Thomas Geiger, nach dessen Urteilsspruch wissen ließ. "Wenn sie was von mir wollen, dann müssen sie mich halt suchen", erklärte er und auf die Frage von Richter Geiger, wo er denn zukünftig wohnen wird, antwortete er "in einem Haus". "Ich heirate morgen und dann bin ich für ein paar Monate weg", schob er noch nach, was die Staatsanwältin laut über eine sofortige Festnahme nachdenken ließ.

21 Vorstrafen, die aus ähnlichen Taten resultieren, hat der Mann auf seinem Konto. Kein wirkliches Ruhmesblatt, doch brachten ihm seine vielen "Sitzungen" vor Gericht und in der Strafhaft auch eine gewisse Grundbasis an Wissen ein, von dem er annahm, dass er nun wisse, wie man sich am besten verhalten sollte, wenn man vom Richter und seinen Schöffen etwas will. In diesem Fall wollte der bereits Verurteilte eine von Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick im Januar dieses Jahres verhängte sechsmonatige Freiheitsstrafe in eine Bewährungsstrafe umgewandelt wissen.