Horb a. N. "Ich habe ihn noch nie aggressiv erlebt"

Eine Freundin von M. O. erzählt: "In der Weikersthalstraße war er sehr beliebt bei den Nachbarn. Deswegen wundert es mich, dass seine neuen Nachbarn in der Ritterschaftsstraße so einen schlechten Eindruck von ihm hatten. Was allerdings stimmt, ist dass er am Anfang, bis er mit jemandem warm geworden ist, schüchtern und zurückhaltend ist."

Unterschiedliche Stimmen gibt es über den 27-jährigen Syrer auch, wie er mit seiner Frau umgegangen ist. Nachbarn berichten, dass er oft sehr ruppig mit seiner Frau umgegangen sei. "Sie durfte nie alleine aus dem Haus und durfte zum Beispiel auch den Schornsteinfeger nicht reinlassen." Eine Freundin von M. O. widerspricht dem aber: "Er hat seiner Frau die Wahl gelassen, ob sie Kopftuch trägt oder nicht, wie sie sich kleidet. Er ist ein offener Mensch, und das habe ich jedes Mal gemerkt, wenn ich ihn und seine Frau besucht habe." Sie habe auch kein einziges Mal erlebt, dass er "blöd zu seiner Frau" war. "Das hat gar nicht zu ihm gepasst, ich habe ihn noch nie aggressiv erlebt." Deswegen ist die Freundin von der Verhaftung geschockt: "Das passt gar nicht zu seinem Charakter. Für mich selbst ist M. O. einer der wenigen Personen, die nie aggressiv werden, er ist eher sehr sensibel und schnell traurig."