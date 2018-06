Horb a. N. Hundsmiserable Lebenslagen

Wer einen Hund hat, der sollte aber lieber einen sicheren Wohnsitz und ein gutes Mietverhältnis besitzen. Denn ansonsten ist der Hundebesitzer vor eine Zerreißprobe gestellt – und es droht möglicherweise die Gefahr, den geliebten Vierbeiner (der nicht nur ein Hund sein muss) abgeben zu müssen.

So suchte eine 73-jährige Frau vor einigen Monaten verzweifelt nach einer neuen Wohnung in Horb, weil sie aus ihrer vorherigen wegen Eigenbedarf rausmusste. Doch wenn ihr Hund in Telefonaten mit potenziellen Vermietern zur Sprache kam, waren die Gespräche in allergrößter Wahrscheinlichkeit schnell beendet. "Ich habe selbst einen Hund, aber in die Mietwohnung kann keiner rein", antwortete zum Beispiel ein Horber Vermieter. Die 73-jährige Frau hatte noch Glück: Nach monatelanger Suche fand sie einen Vermieter, der ein Herz für sie und den geliebten Hund hatte.

Die Erlacher Höhe, die in Horb eine Wohnungslosenhilfe betreibt, kennt die Problematik. "Es ist sehr schwierig für Menschen mit Tieren, hier vor Ort eine Wohnung zu finden", berichtet die Sozialpädagogin Sabine Laabs-Buschbacher. "So geht es übrigens auch Alleinerziehenden mit Kindern oder noch schwieriger: mit Kindern und Tieren. Die Vermieter haben eine große Auswahl und geben anderen den Zuschlag." Stets wird auf die Bedeutung von Hunden beispielsweise für ältere Menschen hingewiesen. Bewegung durch Spaziergänge, soziale Kontakte inklusive auf den Gassigängen, ein Mutmacher in schwierigen Zeiten, eine Aufgabe für einsame Menschen. Einsamkeit – die spüren auch viele Menschen, die fast alles in ihrem Leben verloren haben. So wie Karin Dreher. Seit sechs Jahren ist Rehpinscher Max ihr treuer Begleiter. Ihr kann also nicht der Vorwurf gemacht werden, sich den Hund erst jetzt in der aktuellen Situation angeschafft zu haben. Der Hund ist auch nicht dafür da, um Mitleid zu erregen oder um Profit rauszuschlagen. Und das Frauchen von Max ist in dem bekannten Teufelskreis: Ohne Wohnung kein Job, ohne Job keine Wohnung. Dass sie nun wohl aufgrund des Hundes raus aus der Obdachlosenwohnung der Stadt Horb in Dettingen muss, ist formal zwar sicher korrekt, aber ist es auch menschlich und sozial? Ist ein Zimmer oder eine Wohnung, in der ein Hund lebt, automatisch dreckiger und unhygienischer? Wenn man Karin Drehers Version hört, dann musste sie erst einmal in der Dettinger Wohnung der Stadt putzen, um dort einigermaßen erträglich wohnen zu können.