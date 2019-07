Horb a. N. Hunderte Bahnpassagiere müssen umsteigen

Um 5.40 Uhr gingen bei der Bahn in Stuttgart Meldungen ein, dass ein umgestürzter Baum in das Gleis Horb-Neckarhausen geraten ist. Der Baum war auf dem Gleisbett gelandet. Aufgrund des fehlenden Stroms wurde die Bremsung eines Regionalzuges eingeleitet, berichtet die Polizei. Die Reisenden mussten den Zug verlassen und ihre Fahrt mit einem Schienenersatzverkehr fortsetzen. Verletzt wurde durch den Vorfall nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Regionalzug wurde in den Bahnhof Horb geschleppt.

Um kurz nach 13 Uhr war die Störung beseitigt und die Züge konnten wieder fahren. Auf der Strecke, die zweigleisig ausgebaut werden soll, fahren stündlich etwa zwei bis drei Züge, sodass Hunderte von Fahrgästen umsteigen mussten und es nach Einschätzungen der Bahn in Einzelfällen auch zu über einstündigen Verspätungen kam.

Zur Reparatur des Schadens wurde ein spezielles Fahrzeug des technischen Dienstes der Bahn eingesetzt, das über eine Hebebühne verfügt. Die Reparatur dauerte bis etwa 13 Uhr, weil zuerst die elektrische Leitung gesichert werden musste. Dann wurden die Baumreste entfernt und zum Schluss die Schäden am Leitungssystem behoben.