Horb a. N. Hübsches Mädchen braucht Chance

Kreis Freudenstadt. "Flauta" ist die aktuelle Vermittlungskandidatin des Tierheims in Horb-Altheim. Die Hündin ist im April 2011 geboren, kastriert, gechipt und geimpft. "Flauta" sei sehr zutraulich und gehe gut an der Leine. Mit den anderen Hunden im Heim vertrage sie sich bestens. "Flauta" stamme von einer Beschlagnahmung bei einem Züchter und habe bisher kein schönes Leben gehabt. "Sie hat keine Zähne mehr, und die Ohren müssen regelmäßig kontrolliert werden, da der Züchter sich überhaupt nicht um seine Hunde gekümmert hat", so die Heimleitung, "wer gibt diesem hübschen Mädchen noch die Chance auf ein richtiges Zuhause?"