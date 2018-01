Horb a. N. Horbs Schatzgräber aus Leidenschaft

Horb-Bittelbronn. Es ist wohl ein kurioser Zufall, dass ausgerechnet ein Mann aus dem alemannischen Sprachraum – der im badischen Wehr geborene Bernhard Würger – einen archäologischen Schatz der Alamannen entdeckt. Also jener frühmittelalterlichen Bevölkerungsgruppe, deren Name sich als Bezeichnung für einen Kultur- und Sprachraum erhalten hat.

Aber nicht die alten Siedlungen der Alamannen waren der Grund, warum Würger sich in Schwaben und besonders in Bittelbronn seit Jahrzehnten zu Hause fühlt. Es war die Liebe, die Würger in den Nordschwarzwald ziehen ließ. 1972, während seiner Zeit bei der Bundeswehr in Laupheim, lernte er seine spätere Frau Franziska kennen, die aus Bittelbronn stammte. Noch im gleichen Jahr heirateten sie und zogen in das Haus in der Schwarzwaldstraße, wo Würger heute noch wohnt. Seine Frau, die ihm bei all seinen ehrenamtlichen Arbeiten oft den Rücken frei gehalten hatte, starb 2012. Zur Familie gehören zwei Söhne, eine Tochter und acht Enkel.

Anfangs arbeitete Würger in Bittelbronn in seinem erlernten Beruf als Maler. "Doch das Stempeln in der kalten Jahreszeit war nicht meine Sache", erinnert er sich. Deshalb wechselte er zur Homag, wo er zehn Jahre als Logistiker arbeitete und auch im Betriebsrat war. Dann wechselte er zu Mercedes Benz, wo er ebenfalls als Logistiker und Disponent arbeitete.