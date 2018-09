Horb a. N. Horbs erste interkulturelle Woche

So gibt es 18 Schülergruppen von Klasse acht bis zwölf, die täglich bis 16 Uhr den Missio-Truck besuchen. Rehberg: "Da passen maximal 36 Personen auf einmal hinein. Wir sind froh, dass wir damit den Truck sozusagen ausgebucht haben. Nach den Erlebnissen runden wir das Programm für die Schüler mit einem gemeinsamen Film in der Markthalle ab, damit das Thema auch nachbereitet werden kann. Ab 15.30 Uhr kann dann jeder andere Interessierte bis Mittwochabend um 19 Uhr den Truck besuchen.

In der Markthalle nebenan gibt es Kaffee und Kuchen. Am Montag wird unter anderem syrisches Gebäck geboten. An den anderen Tagen serviert der BDKJ. Dazu wird hier die Ausstellung "Freiheit, Sicherheit, Demokratie, Zukunft" gezeigt. Die Künstlerin Kiki Streitberger hat bei einer AfD-Kundgebung Menschen gebeten, ihre Wünsche auf ein Blatt Papier zu schreiben. Dasselbe mit Flüchtlingen. Beide Fotos – der Deutsche und der Flüchtling mit denselben Wünschen hängen nebeneinander.

Parallel dazu ist auch noch die Ausstellung "Flüchtiges Glück" im jüdischen Betsaal an allen drei Tagen geöffnet. Barbara Staudacher vom Förderverein: "Das passt genau zur aktuellen Lage. Die aus dem KZ Theresienstadt befreiten Insassen durften zwar in die Schweiz einreisen. Auf Dauer durften sie aber nicht bleiben."

Am Montagabend um 19.30 Uhr rundet der Vortrag "Werte für die Zukunft – was braucht Europa?" den ersten Tag ab. Es spricht Uwe Bork, Autor, Journalist und mehrfacher Preisträger.

Am Dienstag gibt es dann die Film-Nacht im Kloster: Ab 17.30 Uhr läuft der Film "Monsieur Claude und seine Töchter". Dekan Armin Noppenberger: "Das ist ein leichter, humoresker Einstieg in das Thema." Claudes drei Töchter sind "Multi-Kulti" verheiratet. Er schöpft erst Hoffnung, als seine vierte Tochter einen katholischen Schauspieler heiraten will. Doch der ist schwarz und kommt aus der Elfenbeinküste.

Danach um 19.30 Uhr der mehrfach preisgekrönte Film "Auf der anderen Seite" von Faith Akin ("Gegen die Wand", "Soul Kitchen").

Am Mittwoch –­ zum Abschluss –­ das nächste Highlight: Das Bio-Regio-Faire Abendessen im Steinhaus. Von der Vesperkirchen-Crew, dem Weltladen und regionalen Produzenten. Dekanatsreferent Achim Wicker: "Es gibt ein Vier-Gänge-Menü mit Wein und anderen Getränken. Gekocht von verschiedenen Gruppen aus Horb. Zwischen den Gängen gibt es Impulse von Asylpfarrerin Ines Fischer. Sie drehen sich um die Themen –­ Fluchtursachen, fairer Handel und was wir tun können. Genuss und harte Kost in einem."

Von den 80 Plätzen sind noch 20 frei. Wicker: "Es gilt das Vesperkirchen-Prinzip: Jeder gibt, was er kann. Wir empfehlen als Spende 15 Euro." Anmeldungen sind im Internet unter dekanat- freudenstadt.de möglich.

Zwar hat die erste interkulturelle Woche in Horb nur drei Tage. Die haben es aber in sich. Auch gut, so Christina Rehberg: "Ich freue mich, dass wir in dieser Vielfalt jetzt ein Team geworden sind." Denn: Neben dem Vesperkirchen Team ist auch neu der Bund der Deutschen katholischen Jugend dabei, der Trägerverein jüdischer Betsaal und der evangelische Kirchenbezirk Sulz und der Jugendfonds des Landkreises Freudenstadt.

Die interkulturelle Woche in Horb findet von Montag bis Mittwoch, 24. bis 26. September, auf dem Flößerwasen, im Kloster und im Steinhaus statt.

Weitere Informationen: kath-kirche-horb.de