Horb a. N. Horbs 100. amtliche Hochzeit dieses Jahr

Maria Bareis ist Grundschullehrerin. Sie hat an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten studiert. Bis zum Beginn ihrer Elternzeit unterrichtete sie an der Grundschule in Horb. Im März 2019 will sie wieder ihre Unterrichtstätigkeit aufnehmen.

Frederik Haußmann ist Ingenieur bei Audi in Neckarsulm. Nach dem Abitur machte er zunächst eine Ausbildung als Automechaniker. Danach ging es nach Stuttgart zum Studium im Bereich Fahrzeug- und Materialtechnik. Beide haben sich über Bekannte kennengelernt. Seinen Lebensmittelpunkt hat das Ehepaar in Horb.