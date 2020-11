Horb a. N. Horber zeigen, was ihnen Toleranz bedeutet

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der Kunst: Künstler des Antonie-Leins-Künstlerhauses und das Stadtmuseum lieferten allerlei Fotos, die das Thema Toleranz in den unterschiedlichsten Facetten darstellten.

Am Donnerstag wurden die Ergebnisse der Schüler der Realschule zu ihren Gedanken zu Toleranz in Form zweier Plakate veröffentlicht.

Die Erste Horber Woche der Toleranz endete am Freitag mit einer Ankündigung. Ab dem neuen Jahr wird es einen monatlichen Treff für die Queere Community geben.

Bedarf nachkommen

Was in Städten wie Stuttgart und Tübingen bereits etabliert ist, fehlt im ländlichen Raum bisher fast völlig: geschützte Räume für Jugendliche, die sich nicht als hetero bezeichnen. Dies soll sich ändern und dem Bedarf nachgekommen werden, welcher auch hier in Horb vorhanden ist.

Das Team der offenen Jugendarbeit in Horb freut es sehr, dass die erste Horber Woche der Toleranz auch in digitaler Form viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte und hofft natürlich im nächsten Jahr auch Präsenzveranstaltungen anbieten zu können.

Gegenseitige Akzeptanz

Das Team will sich auf diesem Weg bei allen Beteiligten ganz herzlich für die Mitwirkung und Kreativität bedanken.

Wenn bereits Ideen für das nächste Jahr existieren, können diese gerne an Nadia Lazar unter jugendarbeit@horbmail.de herangetragen werden. Festgehalten werden kann auch schon in diesem Jahr, dass Horb ein Ort ist, der auf gegenseitige Akzeptanz und Respekt im alltäglichen Miteinander setzt.