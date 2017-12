Horb a. N. Horber Nachtwächter sind nicht weg, sondern für Pilger da

Um Jakobus ranken sich zahlreiche Legenden. Die Entdeckung seines Grabes fiel in eine Zeit, in der sich die nordspanische Kirche gegen die westgotische Kirche profilieren wollte. Bischof Theodemir legte 870 den Grundstein für die Jakobuskirche in Santiago de Compostela, die bald zu einem Eckpfeiler des mittelalterlichen Europa wurde. Im Zuge der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens von den maurischen Besatzern, fiel Jakobus eine neue Rolle zu. Er galt jetzt als berittener Schlachtenhelfer und Maurentöter. Jakobus soll auch zuvor schon in die Schlachten Karls des Großen eingegriffen haben. Bis ins 15. Jahrhundert zog Santiago de Compostela mehr Pilger an als Rom oder Jerusalem. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verloren die Pilgerfahrten nach Santiago aber an Bedeutung, und im 19. Jahrhundert wurden viele der kostenlosen Unterkünfte für Pilger entlang der Wege aufgegeben. Seit den 1970er-Jahren ist die Wallfahrt nach Santiago nicht nur als touristisches Erlebnis wieder modern geworden. Viele Menschen unternehmen die Pilgerreise auch auf der Suche nach erlebter Spiritualität oder nach sich selbst.