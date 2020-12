Horb a. N. Horber lauschen dem huldvollen "Hohoho"

Also gaben die beiden nochmals richtig Gas und verteilten ihre Geschenkpäckchen an jeden, den sie trafen. Da staunte so mancher Teenager, dass er was bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen. Viele Handys wurden gezückt, um die beiden urigen Gesellen zu fotografieren, und so manches kleine Kind traute sich nur an der Hand der Mama oder der Schwester in Richtung des bärtigen Mannes, der mit seinem weißen Talar, dem roten Überwurf, der Mitra und dem Bischofsstab schon recht respektabel in der Gegend herumstand.

Ganz wie es sich für solch einen hohen Kirchenfürsten gehört, ließ er nur ab und zu ein huldvolles "Hohoho" hören, klingelte mit dem Glöckchen, das er in der behandschuhten Hand bei sich trug, und behauptete gravitätisch: "Der Nikolaus weiß alles." Den Rest ließ er seinen Knecht machen. Rita W., die im derben Gewand des früheren Holzarbeiters steckte, durfte den Leiterwagen mit dem Geschenkesack ziehen, die Päckchen verteilen, die Kinder coronagerecht vor oder neben den Belzmärde stellen, und sie musste zudem schauen, dass alles klappte. Und hier zeigte sich, dass die beiden ein wirklich gut eingespieltes Team sind. Einer repräsentierte, der andere arbeitete. Ihr Rentier-Schlitten-Auto hatten sie auf dem Aldi-Parkplatz abgestellt, und kaum hatten sie den nachmittäglichen Hotspot von Horb, den Bahnhofsvorplatz, erreicht, wurden ihnen ihre von irgendwelchen Helferlein liebevoll gepackten Geschenktüten geradezu aus der Hand gerissen. In jedem der Päckchen waren ein Flummy-Ball, ein Bleistift mit Motiv-Radiergummi, kleine Lebkuchen, Gummibärchen und ein Schoko-Nikolaus drin. Nicht nur die etwas kleineren Kinder, wie die sechsjährige Emilia, die mit ihrer Schwester Sophia unterwegs war, freuten sich über die Tüten.