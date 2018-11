Horb a. N. Horber Kloster wird zum kommunalen Kino

Horb. Kunstverein-Vorsitzender Benno Müller: "Zum 25. Jubiläum des Kunstvereins haben wir uns entschlossen, neben Ausstellungen und Vernissagen etwas ganz besonderes zu bringen: Filmkunst. Auf die Idee der Filmtage sind wir gekommen, weil ein Künstlerkollege Kontakt zu den Machern des Stuttgarter internationalen Trickfilmfestivals hat. Damit können wir dem Horber Publikum nicht nur die preisgekrönten Filme des europaweit bedeutendsten Festivals seiner Art zeigen, sondern auch interessante Projektfilme aus Horb."

Das heißt: Ab Samstag, 10. November, um 17 Uhr ist S tartschuss für das erste kommunale Kino in Horb. Es gibt drei Kinos – in der Galerie des Kunstvereins. In jedem Kino werden Kurzfilme gezeigt. Im einen die besten Trickfilme für Erwachsene, in einem für Kinder und im dritten die Projektfilme.

Allein in Kino 3 gibt es schon drei Höhepunkte: den Kurzfilm "Leipziger Straße" von Mattias Amberger – dem Sohn des Horber Tierarztes Klaus-Peter Amberger. Inhalt: Eine Schöne lockt den Auserwählten mit Popcorn in die Liebesfalle. Das Martin-Gerbert-Gymnasium zeigt seinen Film über den Skulpturenpfad. Und für alle, die die Premiere des Filmprojekts "Flecken" im Künstlerhaus nebenan verpasst haben – die Kurzfilm-Reihe wird auch im Kloster gezeigt. Und weil die sechs Filme so abendfüllend sind, werden bei den Kurzfilmtagen am Samstag erst die ersten drei Werke gezeigt, am Sonntag dann die letzten drei Filme. Heißt konkret: Der Film mit Josef Nadj als Sherlock Holmes sowie Katharina und Julia Wagner namens "Descendants", die Bilderflut aus dem Art-Park von Michael Widmann und das Musikvideo von Julia Wagner kommen zuerst. Am Sonntag dann der Film "Pantha Re", der das Leben von Yveline Ponneau zeigt. Der "Affenbaum" von Diet Ralfs und der "Sexy Planet Cactus", in dem Elisabeth Kaiser zeigt, dass sie den Stachelpflanzen auch etwas erotisches abgewinnen kann.