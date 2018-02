Horb a. N. Horber Jugendliche fahren im Sommer 2018 nach Shavei Zion

Horb. Das städtische Jugendreferat organisiert in Kooperation mit dem Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen und dem Martin-Gerbert-Gymnasium Horb im Sommer 2018 einen Austausch zwischen Jugendlichen aus dem Kreis Matte Asher in Israel und Jugendlichen der Stadt Horb. Die Jugendbegegnung findet vom 13. bis 20. Juli in Deutschland und vom 24. September bis 2. Oktober in Israel statt.