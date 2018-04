Horb a. N. Horber Jugend hat neue Vertreter

Am Abend der Verkündung des Wahlergebnisses wurden zudem die amtierenden Räte verabschiedet. Rosenberger bedankte sich bei ihnen mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk. Eine Besonderheit war, dass es noch eine 13. Urkunde gab, diese ging an Lukas Reimann, der in der vergangenen Amtsperiode zwar kein offizieller Jugendgemeinderat war, trotzdem aber bei jeder Sitzung mit dabei war. Ein ausdrückliches Lob von Rosenberger gab es für diesen Einsatz und der Oberbürgermeister rief auch die Kandidaten, die den Einzug ins Gremium verpasst hatten es Lukas Reimann nachzumachen. Die Konstituierung der neu gewählten Räte erfolgt am 6. Juni.

Der Vorsitzende des noch amtierenden Jugendgemeinderats, Paul Kreidler, ergriff noch das Wort. Er bedankte sich bei der "tollen Truppe" und vor allem bei Cornelia Schäfer, die den Jugendgemeinderat betreut. "Ohne Conny hätte das alles nicht so geklappt", sagte Paul Kreidler.

Mehr Werbung, mehr Einsatz, mehr Erfahrung und doch nur eine Beteiligung von 14 Prozent bei der dritten Jugendgemeinderatswahl. Wie kann das sein? An den Kandidaten hat es sicher nicht gelegen. Stolze 23 Bewerber gab es in diesem Jahr für die Wahl. Aus allen Horber Schulen, Bewerber jeden Alters und auch Mädchen wie Jungen waren gleichermaßen vertreten. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahl 2018 waren demnach vorhanden. Mehr als 2500 Jugendliche im Alter zwischen 13 bis 21 Jahren waren dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und doch ergriffen nur 363 von ihnen diese Möglichkeit. Das ist nicht nur schade für die Horber Jugend, weil sie ihre Chance zur Mitbestimmung nicht wahrgenommen hat, es ist auch schade für die Kandidaten, weil ihrem Engagement so wenig Interesse entgegengebracht wurde.