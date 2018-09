Horb a. N. Horber Helfer leisten Erste Hilfe für die Seele

"Der Kreis der Betroffenen umfasst nicht nur direkt vom Unglück Betroffene und Angehörige, sondern auch Menschen, an die man nicht sofort denkt: Ersthelfer, Zeugen, Retter, aber auch Verursacher. Damit man für diese Menschen dauerhafte Belastungen verhindern oder mildern kann, muss man sich um sie kümmern. Diese psychosoziale Betreuung wird im Landkreis Freudenstadt von der Notfallseelsorge und einem Nachsorgedienst übernommen", erläutern die Johanniter in ihrer Mitteilung.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Horb unterstützt zukünftig die Notfallseelsorge im Landkreis. Ortsbeauftragter Gerold Imhof freut sich, mit Patrick Friedrichson den ersten Helfer für die Psychosoziale Notfallversorgung einsetzen zu können. "Patrick ist ein zuverlässiger Helfer mit viel Erfahrung im Rettungs- und Sanitätsdienst. Nach einer umfangreichen Ausbildung ist er nun bereit, auch in der Notfallnachsorge wichtige Hilfe zu leisten. Die Johanniter-Unfall-Hilfe, die hier in der Region unter anderem in den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz tätig ist, sieht in der Betreuung der von Unglücksfällen betroffenen Menschen eine wesentliche Aufgabe", berichtet Gerold Imhof.

Die Horber Johanniter suchen jetzt weitere Unterstützung. Die Tätigkeit in der Psychosozialen Notfallversorgung ist allerdings nicht für jeden geeignet. Zum Hintergrund informieren die Johanniter: "Eine verantwortungsvolle und gründliche Personalauswahl ist Ausdruck der Fürsorge- und Sorgfaltspflicht der Hilfsorganisation für ihre Mitarbeiter und Ehrenamtlichen. Deshalb gelten entsprechende Kriterien: Sensibles und offenes Zugehen auf andere Menschen, soziale Kompetenz, guter Umgang mit Stress- und Belastungssituationen, Teamfähigkeit, Offenheit, Toleranz, Verlässlichkeit und die Bereitschaft zur längerfristigen ehrenamtlichen Mitarbeit."