Horb a. N. Horber Frühling zaubert auch Zuversicht

Horb ist tot? Und der Marktplatz erst recht? Der Horber Frühling ist der absolute Gegenbeweis. Die Bantleon-Brüder wollen dazu beitragen, dass auch nach dem Event auf dem Marktplatz Leben in der "schönen Bude" ist. In ihrem Feuerwehr-Foodtruck geben die Luziferturm-Wirte an diesem Tag schon einmal eine Kostprobe ihres Könnens. Im Sommer wollen sie hier mit ihrem besonderen Foodtruck eine Außengastronomie betreiben (wir berichteten). "Mich haben heute schon viele darauf angesprochen. Alle sind total gespannt wie es wird", erzählt Markus Bantleon, während er einen Mini-Burger anrichtet.

Biergarten-Initiative

Die Biergarten-Initiative sorgt für mehr Zuversicht auf dem Marktplatz. "Die Idee finde ich klasse", sagt Heiderose Raible von Wohnideen Raible auf dem Marktplatz. Ist das auch die Rettung für das Erdbeerfest? "Ich wäre sicher dabei, aber ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen."

Initiative zeigt auf der Gutermannstraße die Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Landesverband – kurz AMSEL. Die Kontaktgruppe in Freudenstadt stellt sich auf der Gesundheitsmesse vor. Jutta Meyer ist selbst von der Krankheit betroffen. Zusammen mit ihrem Mann Franz-Josef Meyer leitet sie die Kontaktgruppe.

Das Ziel ist, auch in Horb einen Stammtisch zu gründen: "Wir haben heute schon einige Kontakte knüpfen können und auch jemand, der ganz frisch die Diagnose erhalten hat, hat sich an unserem Stand informiert", erzählt Jutta Meyer.

Überall herrscht großer Andrang. Sogar in der Hirschgasse ist kräftig Betrieb – unter anderem beim neuen Sushi-Restaurant.

Conny Kittel feiert mit ihrem Neckar-Sport in der Neckarstraße (früher Hirschgasse) am neuen Standort Horber-Frühling-Premiere. Ihr Gewinnspiel ist ein echter Magnet. Wer gewinnen will, muss sich in eine Box stellen. Auf Knopfdruck wirbeln die Gutscheine durch die Luft. Und es gar nicht so leicht, die Zettel zu fangen.

Neue Ideen, neue Aktionen und auch noch mehr Showprogramm. Denn die Volksbank Horb-Freudenstadt hatte sich zu ihrem 150. Geburtstag etwas Besonderes ausgedacht. Das Berliner Ensemble "Razzz" präsentiert zweimal sein Beatbox-Musical. Geräusche, Sounds und Instrumente – alles mit dem Mund fabriziert. Ein großer Spaß für die ganze Familie.

Vorstandsmitglied Dieter Walz sagt: "Wir wollten auch etwas für die jungen Besucher bieten. Unsere Gäste aus Berlin haben wir erst einmal mit schwäbischen Maultaschen verköstigt. Sie waren sehr begeistert." Maultaschen für Mundkünstler – das passt! So wie das Gesamt-Konzept vom Horber Frühling.