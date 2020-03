Horb a. N. "Horber Frühling" ist ebenfalls abgesagt

Die Stadt Horb hat sich nun entschlossen, den "Horber Frühling" wegen der aktuellen Corona-Lage abzusagen. Das Horber Rathaus hat darüber hinaus entschieden, die folgenden Veranstaltungen ebenso nicht stattfinden zu lassen: Frauenfest am 13. März, "antisexistTANDEMS" – offenes Diskussionsforum mit Brunch im Antonie-Leins-Künstlerhaus am 14. März, Autorenlesung mit Matthias Kehle am 18. März im Berthold-Aucherbach-Museum, Holocaust-Gedenkveranstaltung am 20. März, Mitternachtssport am 20. März sowie das Festival Rock gegen Gewalt am 21. März.