100 Kilogramm Zucker, 50 Kilogramm N udeln, 150 Kilogramm Mehl, 250 Tafeln Schokolade, 100 Zahnbürsten und noch einiges mehr: In der Aula der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule Horb stapeln sich am Dienstagmorgen etliche Kartons mit Lebensmitteln. Über die Johanniter-Aktion Weihnachtstrucker (wir berichteten) sollen sie Bedürftigen in Osteuropa zu gute kommen. "Die SMV hat unter den Schülern 500 Euro spenden eingesammelt und unser Förderverein hat den Betrag dann verdoppelt", berichtet Schulleiter Jochen Lindner. Von diesem Geld haben die Schüler gemeinsam mit Marius Friedrichson von den Johannitern und den Verbindungslehrerinnen Katrin Renke und Charlotte Braun Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft. "Die Schule hat dieses Jahr 50 Pakete gespendet", freut sich Friedrichson. "Das sind doppelt so viele wie im letzten Jahr." Etwa zehn Schüler waren für die Aktion im Einsatz, haben Plakate geklebt, Geld eingesammelt und Pakete gepackt. Darunter auch Schülersprecherin Julia Fokt: "Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns an der Aktion beteiligen. Diese Dinge sind für uns zwar selbstverständlich, aber für andere Menschen sind diese Pakete überlebenswichtig." Die Sammlung für die Weihnachtstrucker läuft laut Friedrichson in Horb in diesem Jahr eher schleppend. Mit der Spende der Berufsschüler sind eine Woche vor Aktionsschluss 105 Pakete zusammengekommen. Im vergangenen Jahr waren es 159. Foto: Wind