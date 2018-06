Horb a. N. Horb schwätzt – und feuert Bälle ab

Horb. Im Rahmen von "Horb sch wätzt aktiv" wird zwischen 10 und 13 Uhr das Torwandschießen in der Neckarstraße in Horb angeboten.

Jeder Teilnehmer, der trifft, erhält einen Fünf-Euro-City-Gutschein. "Das wird für uns vielleicht ein teurer Spaß", scherzt der Citymanager, der Fußballvereine aufgefordert hat, ihre Torschützen zu schicken. In 45 Geschäften in Horb kann der City-Gutschein eingelöst werden. Zudem wird das WM-Gewinnspiel eingeleitet, dessen Tipp-Schluss am 9. Juli ist. Gefragt ist, welche Mannschaft Fußball-Weltmeister 2018 wird. "Wir wollen ja nicht, dass die Teilnehmer bis zum Schluss tippen, denn dann wird es immer einfacher", so Kreidler.

Ein wenig Bauchgefühl ist also gefragt. Mitmachen kann jeder Interessierte, egal welchen Alters. Die Teilnehmer-Karten liegen in den Horber Geschäften aus, die mit Plakat gekennzeichnet sind. Dort können die Tipp-Karten auch wieder abgegeben werden. "Man kann sie aber auch mit nach Hause nehmen und bei uns wieder einwerfen", verweist der Citymanager auf die Horb-Aktiv-Geschäftsstelle in der Mühlener Straße in Horb. Gezogen werden die Gewinner nach dem 9. Juli. Wer richtig getippt und seine Adresse und Telefonnummer angegeben hat, wird von Thomas Kreidler persönlich angerufen. "Wir vernichten danach die Tipp-Karten", weist er auf den Datenschutz hin. Als erster Preis wird der Besuch eines Länderspiels für zwei Personen mit einem Leihwagen, einer BMW Limousine, inklusive zwei Übernachtungen verlost. Der Preis in Höhe von rund 800 Euro wird von Horb Aktiv und der ahg gesponsert. Der Zweite soll einen original WM-Fußball "Telstar" im Wert von 150 Euro erhalten. "Ich habe den DFB angeschrieben, ob wir auf den Ball Unterschriften der DFB 11 bekommen. Bisher habe ich aber noch keine Antwort", räumt Thomas Kreidler ein. Über ein originales Nationalmannschaft-Trikot im Wert von 70 Euro kann sich der Drittplatzierte freuen. Zu gewinnen gibt es neben drei Hauptpreisen weitere 37 Preise im Wert von über 3800 Euro. Verlost werden Gutscheine, Sachpreise, Geschenktüten und vieles weiteres von unterschiedlichen Unternehmen und Gewerbetreibenden. "Das war recht problemlos", dankt Thomas Kreidler allen mitmachenden Unternehmen. Sie würden die Attraktivität von Horb unterstreichen. Wer sich beim Torwandschießen über die WM-Angebote in Horb informieren möchte, kann sich an die Standbetreuer wenden. Sie werden auch von den Horb-Aktiv-Mitgliedern berichten, die die WM-Spiele der deutschen Nationalelf übertragen. Dazu gehören folgende Horb Aktiv angeschlossene Gaststätten: Gleis Süd, Rauschbart, Gasthof Adler, Da Vinci, La Dolce Vita, Porto Neckar, Gaststätte Camping Schüttehof, Haags Bistro, Catweazle Pub sowie Café und Bar Kulisse. Kreidler hofft, dass das WM-Tippspiel genausogut wahrgenommen wird, wie die vergangene Weihnachtsaktion. "Für uns ist das schön, denn die Leute freuen sich und haben damit Horb in guter Erinnerung", nennt der Citymanager seine Intention.