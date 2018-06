Horb a. N. Horb ist bereit für die Fußball-WM

Wer ist noch dabei? "Kö 23"-Wirt Bernd Rausch verspricht: "Bei uns werde ich mich für unsere Gäste zumindest bei den Deutschland-Spielen selbst an den Grill stellen und die legendäre Winner-Wurst braten!" Das "Kö 23" dürfte damit in Horb – neben dem Biergarten draußen – die größte überdachte Public Viewing Arena sein. Die größte Fan-Arena draußen dagegen wird es auf dem Rauschbart geben. Klein und gemütlich Fußball gucken? Für diese Fans ist das "Catweazle" da. Gastronom Carsten Müller wir mit seinem "Gleis Süd" den Bahnhof zur WM-Kneipe machen! Mitten in der Stadt gibt es einen weiteren Hotspot: Die "Kulisse" und natürlich den Beach beim "Dolce Vita".

Wer sich nach den heißen Spielen – auf eigene Gefahr – im Neckar mal abkühlen will, ist im "Porto Neckar" am Alten Freibad richtig. Ganz neu beim Public Viewing mit dabei: das Eiscafé Da Vinci am Flößerwasen.

Auch in Altheim kann man sich auf Übertragungen der WM freuen. An beiden Ortseingängen stehen bereits unübersehbare Tafeln, die auf die Veranstaltungen hinweisen, die hauptsächlich am Feuerwehraus stattfinden werden. Möglich macht dies in Altheim eine Kooperation der Jugendfeuerwehr des Ortes mit der Firma HBV von Günter Hellstern, der sich im Nebenjob auf Fotografie und Eventtechnik konzentriert.

Michael Fabert, der Jugendleiter der Altheimer Jugendwehr und Günter Hellstern haben sich zusammengetan um auch bei dieser WM das Feeling der Spiele so nah als möglich direkt aus den russischen Stadien an die Hotspots von Altheim zu bringen.

Es werden alle Deutschland-Spiele auf einer sechs mal zwei Meter großen blendfreien LED-Wand und parallel dazu in der Fahrzeug Halle über einen 65 Zoll Fernseher live übertragen. Start ist am 17. Juni mit dem Spiel gegen Mexiko. Zum zweiten Spiel gegen Schweden lädt Pro Altheim am 23. Juni an den See ein, sofern das Wetter mitmacht. Das dritte Spiel am 27. Juni gegen Südkorea und fast alle weiteren Spiele finden dann wieder im und vor dem Feuerwehrhaus statt.

Sollte Deutschland ins Finale kommen, findet die Übertragung beim Waldfest an der Tretanlage statt.

Haben wir Ihr Public Viewing vergessen? Bitte schreiben Sie uns über Ihre WM-Kneipe. Um uns die Arbeit zu erleichtern, bitte mit folgenden Angaben: Beamer/Monitore. Zahl der Plätze außen/innen. Rauchen wo erlaubt? Besondere Aktionen bei allen/Deutschland-Spielen. Wir werden noch pünktlich vor der WM eine Gesamtliste des Public Viewings in Horb erstellen.