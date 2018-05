Horb a. N. Horb freut sich auf Super-Sonnen-Start

Von Rustikal bis Großstadtambiente

Unter dem Rauschbart liegt die nächste beliebte Open-Air Location: das Kö 23. Wirt Bernd Rausch: "Wir haben gerade am Donnerstag die Blumen eingepflanzt, um unsere Terrasse noch gemütlicher zu machen." Der Style: Bänke, rustikal. Biergarten. Ein Gast: "Hier ist es herrlich ruhig und abgeschieden. Ich genieße mein Zwickel vom Fass!" Doch egal ob Bier, Hugo, Lillet oder Sommerwein – Kö Wirt Bernd Rausch lässt sich immer was einfallen, um mit neuen Impulsen seine Gäste zu verwöhnen. Als nächstes stehen die "American Days" mit Burger, Spare-Ribs und co. nach dem Fronleichnam-Wochenende an.

Cooles Großstadtambiente? Gibts auch in Horb. Beispielsweise auf der Terrasse des Quartier 77. Hellgraue riesige Duplo-Steine aus hellem Balkon, der Blick auf den Exerzierplatz und die ehemaligen Kasernengebäude. Wirt Johannes Kiefer hat einen besonderen Sommer Tipp: "Wir servieren Aperol Spritz mit Gurke und Zitrone." Klar, dass es der Koch auch schafft, die beiden aktuellen heimischen Gemüse in ein Gericht zu kombinieren: Heißt dann "Gratinierter Spargel mit Erdbeerragout." Schön für alle Genießer, so Kiefer: "Ab sofort haben wir Sonntagmittag und abends geöffnet."

Idyllischer Rauschbart, rustikales Kö 23, edles City-Niveau im Quartier 77. Eine Sonnenterrasse zum Sehen und Gesehen steht zum Beispiel in Horb am "Gleis Süd". Bequeme Stühle, Sonnenschirme und jede Menge Menschen und Autos, die vorbeifahren. Wirt Carsten Müller: "Bei diesem heißen Wetter hilft nur Eis. Und gerade natürlich bei den leckeren deutschen Erdbeeren den Erdbeer-Becher." Seine Bedienung Sasa serviert den liebevoll dekorierten Becher gleich dem kleinen Dino und Mutter Sandra. Gastronom Müller hat noch einen Tipp: "Wer die Abkühlung lieber flüssig mag –­ es gibt auch Bier. Und: Cocktails im Gleis Süd sind perfekt, um die Urlaubsvorfreude richtig genießen zu können!"

Erdbeerfest und Musikcocktail

Wasser. Flussufer. Schattige Bäume. Und vielleicht die frisch geschlüpften Schwanenbabys sehen? Dann gibt’s nur ein Ziel: Das alte Freibad. Die kleine Isabelle genießt hier am Neckar ein Eis vom Porto Neckar. Pächter Lilo Fradella gehört übrigens zu den wenigen Eismachern, die derzeit überhaupt Pistazien-Eis anbieten. Fradella: "Nestle hat vor mehreren Jahren die Nussernten vorab aufgekauft und bestimmen jetzt die Preise. Pistazie ist besonders teuer. Doch ich denke, ich hole das über die Mischkalkulation wieder rein."

Weitere Gastronomien laden zum Verweilen bei tollem Sonnenschein ein. Und am heutigen Samstag ab 11 Uhr lockt auch das Erdbeerfest auf dem oberen Marktplatz mit vielen Erdbeer-Köstlichkeiten und buntem Programm. Am Sonntag gibt es dann wieder Musikcocktail von 15 bis 17 Uhr, diesmal mit "Jauchzaaa", die eine Mischung aus Volksmusik, Schlager und Austropop bieten.