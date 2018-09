Horb a. N. Horb als Vorher-Nachher-Kunstwerk

H o rb. Der Zufallsfund wurde schon vor längerer Zeit von einer Exilhorberin, die das Schicksal in die Bundeshauptstadt verschlagen hat, in einem Bilderrahmengeschäft in Berlin-Kreuzberg gemacht. Als sie ein Ölgemälde, das Wilhelm Klink anlässlich der Hochzeit ihrer Eltern 1947 geschaffen hatte, dem Stadtmuseum im Bürger-Kultur-Haus als Leihgabe übergab, erinnerte sie sich an diese bislang unbekannte Horber Vedute (wirklichkeitsgetreue Darstellung einer Landschaft oder eines Stadtbildes) und ließ dem Verein ein Foto davon zukommen.

Die beiden Vereinsvorsitzenden Joachim Lipp und Heinrich Raible setzten sich gleich mit der Exilhorberin in Verbindung. Allerdings existierte zu diesem Zeitpunkt das Kreuzberger Bildrahmengeschäft bereits nicht mehr. Heinrich Raible konnte aber in Erfahrung bringen, dass sich der Hauptsitz dieses Geschäfts in Leipzig befindet, und nahm mit dem Ladeninhaber Kontakt auf. Dieser bestätigte, dass sich die Horber Stadtansicht jetzt in der größten Stadt des Freistaates Sachsen befand.

Das Ölgemälde aus dem Jahr 1943 ist signiert mit "Ch. Straub". Von diesem Maler findet man in Auktionskatalogen Veduten von Besigheim, Ulm, Nürnberg oder Berlin, die in den 1930er und 1940er Jahren geschaffen wurden. Die Horber Stadtansicht diente dem Geschäftsinhaber als Vorzeigeobjekt, wie ein Bild nach Reinigung und neuer Rahmung aussehen kann. Selbst eine Firnis-Versiegelung, die üblich ist für Ölgemälde, hält Schmutz und Staub nicht ewig fern. Die Farben verlieren an Leuchtkraft und das Bild vergilbt allmählich. Nikotin ist dabei nur ein Grund, warum Ölbilder schnell matt werden und an Glanz verlieren.